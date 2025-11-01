В ночь на 1 ноября россияне запустили по Украине дроны. Вражеские беспилотники атаковали, в том числе и Полтавскую область, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Что известно об атаке на Полтавщину?

В Полтавском районе, на территории одного из объектов газодобывающей отрасли, в результате вражеской атаки возник пожар. Информации о пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекли 22 единицы техники и 93 спасателя.

Последствия атаки на Полтавщину / Фото ГСЧС

Ночью противник обстрелял центральную часть Новгород-Северского. В результате падения беспилотников повреждены фасады и остекление админсооружений, магазинов, аптеки и кофейни. В Корюковке в результате попадания БПЛА по территории сельхозпредприятия загорелся ангар. Пострадала 66-летняя женщина. Повреждены админздание, частный дом и автомобиль.

Каковы последствия последних атак на Украину?