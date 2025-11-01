В ночь на 1 ноября россияне запустили по Украине дроны. Вражеские беспилотники атаковали, в том числе и Полтавскую область, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Что известно об атаке на Полтавщину?
В Полтавском районе, на территории одного из объектов газодобывающей отрасли, в результате вражеской атаки возник пожар. Информации о пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекли 22 единицы техники и 93 спасателя.
Последствия атаки на Полтавщину / Фото ГСЧС
Ночью противник обстрелял центральную часть Новгород-Северского. В результате падения беспилотников повреждены фасады и остекление админсооружений, магазинов, аптеки и кофейни. В Корюковке в результате попадания БПЛА по территории сельхозпредприятия загорелся ангар. Пострадала 66-летняя женщина. Повреждены админздание, частный дом и автомобиль.
Каковы последствия последних атак на Украину?
- 30 октября Россия совершила массированную атаку на Украину. Враг использовал практически всю номенклатуру имеющегося у него вооружения. Более 700 дронов и ракет воздушного, наземного и морского базирования летели на украинские города. Целями снова являлись объекты энергетической инфраструктуры.
- В Винницкой области вражеский обстрел тогда привел к гибели 7-летней девочки.
- Два человека погибли в Запорожье, которое противник обстрелял баллистикой и дронами.