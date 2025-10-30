Оккупанты применили ударные дроны, ракеты воздушного, морского и наземного базирования. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

В чем особенность атаки 30 октября?

По словам военного, приблизительно такой удар – и по характеру, и по целям – был 5 октября.

На этот раз практически всю номенклатуру вооружения противник применил,

– заявил Игнат.

Противовоздушная оборона имела довольно не простую задачу. Большая нагрузка была как на людей, так и на технику. Но, в конце концов, защитникам удалось обезвредить более 600 целей. Это, говорит полковник, чрезвычайно серьезный результат.

К сожалению, защитникам неба не удается перехватывать баллистические ракеты там, где нет соответствующих систем. На сегодня противодействовать баллистике могут ЗРК Patriot.

Напомним, что этой ночью враг запустил 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и 5 баллистических ракет "Искандер-М" /KN-23.

Авиаэксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала назвал атаку 30 октября, вероятно, самой мощной за все время войны. Оккупанты применили все средства поражения, которые имели под рукой.

Какие последствия вражеской атаки на Украину 30 октября?