Министерство обороны Молдовы опубликовало заявление, в котором ответило, действительно ли российские ракеты залетали в воздушное пространство страны, передает 24 Канал.
Залетали ли российские ракеты в Молдову?
Телеграмм-каналы писали о вражеских снарядах на севере Молдовы. Но в оборонном ведомстве говорят, что ничего такого не заметили.
Системы мониторинга воздушного пространства, находящихся на вооружении Национальной Армии, не зафиксировали нарушений воздушного пространства Республики Молдова,
– говорится в сообщении минобороны.
В сети опубликовали карту движения вражеских ракет и дронов в ночь на 30 октября.
К слову, Польша поднимала свою авиацию, чтобы обезопасить свою территорию от российских ударов.
Напомним, что во время массированной атаки оккупанты снова нацелились на энергетическую инфраструктуру. Под ударом были ТЭС в разных областях.
Что известно о массированной атаке на Украину 30 октября?
- Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала рассказал, что атака 30 октября, вероятно, была самой мощной за все время войны. Враг использовал около 650 дронов и более 50 ракет. По его словам, Россия заранее накапливала оружие для этой атаки. Удар наносили, в частности, самолеты Ту-95, которые могут нести до четырех ракет. Применено примерно 30 ракет Х-101, а также другие типы – Х-59, Х-69, Х-31П, "Кинжал", "Искандер" и "Кабир". Фактически, Россия использовала почти все виды оружия, которые имела под рукой.
- Под вражеским обстрелом были Винницкая, Киевская, Николаевская, Черкасская, Полтавская, Днепровская, Черниговская, Сумская, Ивано-Франковская, Львовская и другие области.
- В Винницкой области погибла 7-летняя девочка, еще 4 человека ранены.
- В результате атаки на Запорожье два человека погибли, более 20 человек пострадали, среди них есть дети.