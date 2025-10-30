Под огонь оккупантов попали более 10 областей. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на президента Украины.
Смотрите также Россия атаковала Запорожье: возросло количество пострадавших, есть погибшие
Что сказал Зеленский об атаке?
Россия нанесла массированный удар по Украине в четверг, 30 октября. По словам Зеленского, враг применил более 650 различных дронов и более 50 ракет.
Оккупанты били по украинцам также баллистикой и запускали цели из авиации. Часть целей сбили силы ПВО, но, к сожалению, есть и попадания.
В общем атакой охвачены такие области: Винницкая, Киевская, Николаевская, Черкасская, Полтавская, Днепровская, Черниговская, Сумская, Ивано-Франковская, Львовская и другие.
Зеленский показал последствия террора 30 октября / Фото ГСЧС
В регионах продолжаются аварийно-спасательные работы. Специалисты возвращают электро- и водоснабжение потребителям.
Россия продолжает террористическую войну против жизни, и важно, чтобы каждая такая подлая атака по гражданским возвращалась в Россию конкретными последствиями – санкциями и реальным давлением,
– подчеркнул лидер Украины.
Президент призвал бить, в частности санкциями, по нефтегазовой отрасли и финансам врага. Зеленский рассчитывает на шаги США, ЕС и стран G7.
Какие последствия атаки 30 октября?
Как добавил Владимир Зеленский, в Запорожье повреждены жилые дома и разрушены несколько этажей общежития. Известно о десятках раненых, среди которых есть дети. Также два человека погибли.
В Ладыжине серьезно ранен 7-летний мальчик.
В Борисполе загорелся двухэтажный частный дом. Раненую женщину госпитализировали. Огонь уничтожил часть здания и повредил автомобиль.
Также Россия снова ударила по теплоэлектростанциям в нескольких областях. Ранее вводили графики почасовых отключений света, которые впоследствии отменили.