После 00:00 в Киевской области, а также в столице, объявили воздушную тревогу в связи с угрозой дронов, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Киевской области?
В 00:46 Воздушные силы предупредили о БПЛА в окрестностях Киева.
Мониторы отметили, что 3 дрона следуют через Бориспольский район в направлении агломерации Киева.
В 00:55 Киевская ОВА сообщила о работе ПВО в регионе.
В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям!,
– говорится в сообщении.
Власти напомнили людям о запрете снимать работу ПВО и призвали позаботиться о собственной безопасности.
Между тем, мониторинговые каналы пишут, что на столицу идут рои БпЛА. Около 20 "Шахедов" направляются в Киевскую область с Черкасской и Черниговской.
Каковы последствия последних атак России на Украину?
- Вечером 29 октября дроны атаковали Чернигов. В городе поврежден объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Под ударом вечером оказался и Запорожский район. Оккупанты атаковали КАБами Беленьковскую общину, ранения получили два человека - мужчина и женщина.
- В ночь на 29 октября вражеские беспилотники ударили по Харьковщине. В Чугуеве в результате попадания по территории гражданского предприятия, занялось производственное здание. В Изюме противник обстрелял учебное заведение, недостроенное пятиэтажное офисное здание и разрушенное здание торгового центра, возникли пожары.