Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого и городского голову Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Что говорили глава Закарпатской ОВА и мэр Ивано-Франковска?

Мирослав Билецкий в своем телеграм-канале вечером 29 октября написал к жителям Закарпатья, что вражеские удары продемонстрировали, что нужные россиянам цели на территории области – достижимы.

Несмотря на то, что наша область – одна из самых безопасных в стране, призываю жителей края реагировать на сигналы воздушной тревоги, не пренебрегать безопасностью, переходить в укрытие. Особенно в ближайшие несколько дней,

– написал глава ОВА.

Он отметил, что украинцы уже привыкли, что враг выбирает ночь, чтобы бить по гражданской и критической инфраструктуре. Но этим россиянам не удастся испугать.

"Важно быть начеку и действовать слаженно. Так же как это делают наши силы ПВО, службы реагирования, энергетики – каждый, кто держит свой участок фронта здесь, в тылу. Война продолжается, поэтому не должны терять бдительность", – отметил Билецкий.

Также вечером 29 октября к жителям Ивано-Франковска обратился мэр Руслан Марцинкив. Он заявил, что ночь на 30 и 31 октября могут быть тревожными, поэтому призвал граждан реагировать на возможные угрозы.

Враг не спит, и одно из направлений (удара – 24 Канал) на Западе Украины – это энергетическая инфраструктура, электро- и газоинфраструктура,

– сказал Марцинкив.

Кроме того, в мониторинговом телеграм-канале monitor написали, что на ночь на 30 октября действует предупреждение о возможном применении ракетного вооружения со стороны врага. В то же время пока активность вражеской стратегической авиации – не фиксируют.

Кстати, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отмечал в эфире 24 Канала, что Россия планировала увеличить обстрелы Украины в ноябре – декабре 2025 года, используя беспилотники и ракеты. В то же время операция "Паутина", которую СБУ успешно провела в июне 2025 года, значительно уменьшила пусковые возможности страны-агрессора.

