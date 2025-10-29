Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького та міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

До теми Росія намагається зробити холод зброєю, майбутні війни можуть виглядати саме так, – Зеленський

Що казали глава Закарпатської ОВА та мер Івано-Франківська?

Мирослав Білецький у своєму телеграм-каналі ввечері 29 жовтня написав до жителів Закарпаття, що ворожі удари продемонстрували, що потрібні росіянам цілі на території області – досяжні.

Попри те, що наша область – одна з найбезпечніших в країні, закликаю мешканців краю реагувати на сигнали повітряної тривоги, не нехтувати безпекою, переходити в укриття. Особливо у найближчі кілька днів,

– написав очільник ОВА.

Він наголосив, що українці вже звикли, що ворог обирає ніч, щоб бити по цивільній і критичній інфраструктурі. Але цим росіянам не вдасться злякати.

"Важливо бути напоготові та діяти злагоджено. Так само як це роблять наші сили ППО, служби реагування, енергетики – кожен, хто тримає свою ділянку фронту тут, у тилу. Війна триває, тому не маємо втрачати пильність", – зазначив Білецький.

Також увечері 29 жовтня до жителів Івано-Франківська звернувся мер Руслан Марцінків. Він заявив, що ніч на 30 і 31 жовтня можуть бути тривожними, тому закликав громадян реагувати на можливі загрози.

Ворог не спить, і один із напрямків (удару – 24 Канал) на Заході України – це енергетична інфраструктура, електро- і газоінфраструктура,

– сказав Марцінків.

Окрім того, у моніторинговому телеграм-каналі monitor написали, що на ніч проти 30 жовтня діє попередження про можливе застосування ракетного озброєння з боку ворога. Водночас поки що активність ворожої стратегічної авіації – не фіксують.

До речі, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан наголошував в етері 24 Каналу, що Росія планувала збільшити обстріли України у листопаді – грудні 2025 року, використовуючи безпілотники та ракети. Водночас операція "Павутина", яку СБУ успішно провела у червні 2025 року, значно зменшила пускові можливості країни-агресорки.

Коли ворог масовано атакував Україну останній раз?