Про це в етері 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зазначивши, що ще навесні 2025 року розвідка України повідомляла, що Росія готується до серйозних масованих атак по нашій цивільній інфраструктурі. Кремль намагався замаскувати такі дії під начебто багаття до переговорів.

Які дії щодо України планувала Росія?

Сергій Кузан зауважив, що попри старання противника приховати свої наміри, Україні було відомо, що Росія значно збільшила виробництво безпілотників та дронів-імітаторів. Крім того, Кремль намагався накопичити багато ракет.

Це все свідчило про плани ворога збільшити обстріли у листопаді – грудні 2025 року, щоб зламати нашу волю. Але відбулася найвидатніша операція "Павутина". Вона кратно зменшила пускові спроможності ворога,

– сказав він.

Російська стратегічна авіація була платформою для запусків основних ворожих ракет. Окупанти тероризували ними Україну, але зараз вже не можуть одночасно підіймати в небо, як це було раніше, наприклад 14 бортів, щоб запускати приблизно сотню ракет.

Нагадаємо. СБУ провела операцію під назвою "Павутина". Вона призвела до масштабних наслідків на території Росії. Українські сили використали безпілотники, які знищили приблизно 41 російський літак стратегічної авіації. Під час операції дрони атакували 4 військові аеродроми ворога.

Голова Українського центру безпеки та співпраці додав, що у противника, на жаль, ще є можливості використовувати дрони, адже російські заводи поки здатні виготовляти сотні одиниць цієї зброї. Тому зараз залишається важливе завдання готуватися і протидіяти роботі ворожих безпілотників.

Україні та партнерам необхідно збільшувати виробництво дронів-перехоплювачів, активно проводити навчання, укомплектування та оснащення всіх команд, які протидіють таким загрозам.

