На щастя, ніхто не постраждав. Про це про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Пошуково-Рятувальний загін ГО "Троянда на Руці".
Якими були перші хвилини після російського удару по дитсадку у Харкові?
22 жовтня Росія вгадила безпілотником по приватному дитячому садку у Холодногірському районі міста. На щастя, діти не постраждали, але Зеленський зазначив, що багато з них отримали гостру реакцію на стрес.
Це могло бути перше бойове застосування реактивного "Шахеда" по Харкову.
На місці удару діяв пошуково-рятувальний загін ГО "Троянда на Руці". Вони показали відео з бодікамери одного зі своїх рятувальників.
Перші хвилини після удару російського дрона по дитсадку у Харкові: дивіться відео
Що відомо про обстріл Харкова?
Внаслідок російського обстрілу постраждав приватний дитячий садок у Холодногірському районі Харкова. Внаслідок російського терору діти не постраждали. Їх усіх евакуювали до укриття.
Втім, загалом відомо про 1 загиблого і 7 постраждалих. Більшість – працівники комунальних служб.
У цьому ударі Росія вперше могла використати реактивний "Шахед" по Харкову. Мер Харкова Ігор Терехов підкреслив, що росіяни внамисно цілили саме у навчальний заклад.