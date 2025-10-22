Одній із загиблих було всього 6 місяців і 10 днів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Крупенка, сільського голову Зазимської сільської ради, і телемарафон.

Що відомо про загиблих внаслідок удару Росії по Київщині?

Російський безпілотник влучив по житловому будинку на вулиці Соборній у селі Погреби Броварського району Київщини.

Влучання сталося саме у ту кімнату, де перебувала Зайченко Антоніна Володимирівна 1987 року народженння, її донечка Негода Аделіна Ярославівна, якій було лише 6 місяців і 10 днів, та племінниця Негода Анастасія Романівна, 12-річна учениця Погребського ліцею. Всі вони загинули.



Жінка та діти, які загинули від російського удару по Київщині / Фото Віталія Крупенка

У сусідній кімнаті перебували батьки Ярослава – чоловіка Антоніни. Вони залишилися цілими.

Будинок миттєво охопило полум'я, на допомогу прибігли сусіди, оперативно і пожежні команди і рятувальники. Врятувати жінку та дітей не вдалося.

Інформацію про їх поховання нададуть пізніше.

Які наслідки нічної атаки Росії по Україні?