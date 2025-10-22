Одной из погибших было всего 6 месяцев и 10 дней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Крупенко, сельского голову Зазимского сельского совета, и телемарафон.
Что известно о погибших в результате удара России по Киевской области?
Российский беспилотник попал по жилому дому на улице Соборной в селе Погребы Броварского района Киевской области.
Попадание произошло именно в ту комнату, где находилась Зайченко Антонина Владимировна 1987 года рождения, ее дочь Негода Аделина Ярославовна, которой было всего 6 месяцев и 10 дней, и племянница Негода Анастасия Романовна, 12-летняя ученица Погребского лицея. Все они погибли.
Женщина и дети, которые погибли от российского удара по Киевской области / Фото Виталия Крупенко
В соседней комнате находились родители Ярослава – мужа Антонины. Они остались целыми.
Дом мгновенно охватило пламя, на помощь прибежали соседи, оперативно и пожарные команды и спасатели. Спасти женщину и детей не удалось.
Информацию об их захоронении предоставят позже.
Какие последствия ночной атаки России по Украине?
В ночь на 22 октября Россия атаковала Измаил дронами, повредив энергетическую и портовую инфраструктуру. Возникли проблемы с электроснабжением, но критическая инфраструктура работает, пострадавших нет
В результате атаки на Запорожье пострадали многоэтажные дома, а без электроснабжения осталось почти 2 000 человек.
Враг массированно атаковал Киев. Возникли масштабные пожары, повреждены жилые дома, местные предприятия. На момент публикации известно о 2 погибших и 25 пострадавших, в частности 2-летнего ребенка.