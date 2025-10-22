Возникли проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Измаильскую РГА і ГСЧС.

Смотрите также Россияне обстреляли критическую инфраструктуру Смелы в Черкасской области: вспыхнули пожары

Что известно об атаке России на Измаил?

Россия атаковала Измаил дронами и повредила энергетическую и портовую инфраструктуру. В городе возникли проблемы с электроснабжением, его восстанавливают.

Оперативный штаб и все службы Измаильского района работают над ликвидацией последствий атаки.

Критическая инфраструктура в городе вся работает, пострадавших также нет. Кое-где возникли пожары, но их быстро ликвидировали.

В Измаиле открыли 23 "Пункты несокрушимости".

ГСЧС ликвидируют возгорание в Измаиле: смотрите видео

ГСЧС ликвидируют последствия ударов

Последние новости об отключении света в Украине