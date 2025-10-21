В сети одесситы начали жаловаться на отключение света. Как оказалось, оно связано с аварией, передает 24 Канал со ссылкой на "ДТЭК".
Что известно о перебоях с электроснабжением в Одессе?
В Киевском районе пропал свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения,
– сообщили в "ДТЭК".
Ознакомиться с информацией об отключении по вашему адресу можно здесь.
Напомним, что авария на подстанции случилась еще около 20:00 20 октября. Свет исчез не только в Киевском, но и части Приморского района.
СМИ тем временем сообщали о пожаре на подстанции.
Какова ситуация со светом в Украине?
- 21 октября в Украине с 16:00 до 20:00 применяются почасовые отключения света для промышленных потребителей.
- Ночью Россия в очередной раз массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Черниговщины, вызвав блэкаут в части региона, включая областной центр.
- В регионе также перебои с водоснабжением. В частности, обесточен КП "Черниговводоканал".
- В большинстве областей Украины сейчас нет графика почасовых отключений света, однако риск их возвращения существует из-за недостаточной мощности энергосистемы.