У мережі одесити почали скаржитися на відключення світла. Як виявилося, воно пов'язане із аварією, передає 24 Канал із посиланням на "ДТЕК".

Що відомо про перебої з електропостачанням в Одесі?

У Київському районі зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання,

– повідомили у "ДТЕК".

Нагадаємо, що аварія на підстанції трапилася ще близько 20:00 20 жовтня. Світло зникло не лише у Київському, але й частині Приморського району.

ЗМІ тим часом повідомляли про пожежу на підстанції.

Яка ситуація зі світлом в Україні?