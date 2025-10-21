О 5:30 водоканал почав запуск об’єктів підприємства від альтернативних джерел живлення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КП "Чернігівводоканал".
Яка ситуація з водою у Чернігові?
У "Чернігівводоканалі" намагаються забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків. В окремі райони міста зранку буде організоване підвезення води.
Також у місті відкриті водопровідні колонки, з яких мешканці багатоповерхових будинків можуть набирати воду, якщо вони розташовані поруч.
Також водоканалу необхідно відвести стоки з території міста. Це понад 20 насосних станцій каналізації, які треба запустити та контролювати.
Частина Чернігівщини знеструмлена
Близько 22:00 20 жовтня в обленерго повідомили, що північна частина Чернігівщини залишилася без світла. Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі.
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків та відновленням енергопостачання. Системи водопостачання та водовідведення переводять на резервне живлення, теплопостачання закладів освіти та лікарні забезпечено.