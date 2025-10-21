О 5:30 водоканал почав запуск об’єктів підприємства від альтернативних джерел живлення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КП "Чернігівводоканал".

Дивіться також Путін намагається створити "санітарну зону" на Сумщині та Чернігівщині, – ГУР

Яка ситуація з водою у Чернігові?

У "Чернігівводоканалі" намагаються забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків. В окремі райони міста зранку буде організоване підвезення води.

Також у місті відкриті водопровідні колонки, з яких мешканці багатоповерхових будинків можуть набирати воду, якщо вони розташовані поруч.

Також водоканалу необхідно відвести стоки з території міста. Це понад 20 насосних станцій каналізації, які треба запустити та контролювати.

Частина Чернігівщини знеструмлена