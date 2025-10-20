Чи будуть графіки відключення світла в Україні?
Про стан енергосистемі та ймовірн відключення розповів голова Укренерго Віталій Зайченко в етері марафону "Єдині новини", передає 24 Канал.
Дивіться також Різнотипні ракети та "вулики" БпЛА: як Росія виснажує ППО, атакуючи енергетику
За словами Віталія Зайченка, нині в Україні немає графіку погодинних відключень світла, проте ризик їх повернення існує до завершення війни. Українській енергосистемі попри це не вистачає потужності.
Відбувається імпорт кожного дня, але цей імпорт є недостатнім. Зараз введені графіки обмеження потужності з 16:00 до 22:00 для промислових підприємств, тому що потужності ще не вистачає після російських ударів,
– розповів Зайченко.
Які види відключень світла існують?
Застосування різних графіків відключень залежить від потреби в ремонтах, обладнання, а також необхідності стабілізації енергосистеми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Відключення бувають декількох типів:
- Аварійні – екстрені або локальні (у разі системних аварій чи пошкодження в результаті обстрілів).
У таких випадках застосовуються графіки аварійних відключень (ГАВ) та графіки обмеження потужності (ГОП).
- Стабілізаційні (погодинні) – це вже графіки погодинних відключень (ГПВ).
Їх застосовують у випадку, коли є пікові навантаження та потреба збалансуванні енергосистеми.
- Планові (для планових ремонтів) – про такі відключення оператор системи розподілу заздалегідь попереджає споживачів.
Що відомо про підготовку України до зими?
Росія продовжує атакувати енергетику України, що може призвести до відключень світла. Експерти вважають, що сценарії на зиму оптимістичні, але ремонт мереж у постраждалих регіонах потребуватиме часу. У зоні 100 – 120 км від лінії зіткнення та кордону з Росією є найбільша загроза блекаутів через російські удари.
Україна розробляє плани на випадок дефіциту газу через постійні удари по газовій інфраструктурі, включаючи домовленості щодо імпорту з США, Словаччиною, Норвегією та іншими країнами.
У Києві підготовлено 300 одиниць резервних джерел електроенергії загальною потужністю понад 50 мегаватів. У місті встановлено 51 мобільну котельню і більше 150 автономних бюветів, а також тисяча будинків оснащені резервним живленням.