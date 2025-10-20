Чи будуть графіки відключення світла в Україні?

Про стан енергосистемі та ймовірн відключення розповів голова Укренерго Віталій Зайченко в етері марафону "Єдині новини", передає 24 Канал.

За словами Віталія Зайченка, нині в Україні немає графіку погодинних відключень світла, проте ризик їх повернення існує до завершення війни. Українській енергосистемі попри це не вистачає потужності.

Відбувається імпорт кожного дня, але цей імпорт є недостатнім. Зараз введені графіки обмеження потужності з 16:00 до 22:00 для промислових підприємств, тому що потужності ще не вистачає після російських ударів,

– розповів Зайченко.

Які види відключень світла існують?

Застосування різних графіків відключень залежить від потреби в ремонтах, обладнання, а також необхідності стабілізації енергосистеми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Відключення бувають декількох типів:

Аварійні – екстрені або локальні (у разі системних аварій чи пошкодження в результаті обстрілів).

У таких випадках застосовуються графіки аварійних відключень (ГАВ) та графіки обмеження потужності (ГОП).

Стабілізаційні (погодинні) – це вже графіки погодинних відключень (ГПВ).

Їх застосовують у випадку, коли є пікові навантаження та потреба збалансуванні енергосистеми.

Планові (для планових ремонтів) – про такі відключення оператор системи розподілу заздалегідь попереджає споживачів.

Що відомо про підготовку України до зими?