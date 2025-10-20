Де Україна братиме газ в разі дефіциту?
Про те, які перспективи щодо газу взимку в Україні, Президент України Володимир Зеленський розповів на зустрічі з журналістами, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Росія вгатила по Запоріжжю: жителі кількох сіл в області залишилися без газу
За його словами, у складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів. Розуміння, де брати газ, уже є:
- у прем'єр-міністерки Юлії Свириденко позитивні домовленості з енергетичними компаніями в США;
- також є домовленості зі Словаччиною;
- Норвегія надасть транш грантом по 100 мільйонів доларів, і також виділить ще один січневий транш.
Є домовленість щодо американського СПГ якщо ми захочемо – він буде заходити з Польщі. Додатковий газ ми можемо брати також з Греції, ми домовлялися з премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Є розуміння також із іншими країнами, з Азербайджаном також є. З того, що я бачив, – газове питання буде вирішено,
– розповів Зеленський.
За його словами, американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок. Один із прикладів – це двосторонній газовий проєкт щодо СПГ-терміналу в Одесі. Газовий проєкт вже представили у Білому домі.
Зауважте! Для стабільного проходження зими Україні потрібно щонайменше 14,5 мільярда кубометрів газу, але нинішній обсяг становить лише 13,2 мільярда кубометрів. Україна може зіткнутися з дефіцитом газу, якщо зима буде надто холодною, оскільки певні обсяги газу доведеться докуповувати
Проєкти щодо атомної енергетики та нафти
Україна має ще кілька енергетичних проєктів у розробці. Один з них – проєкт щодо атомної енергетики.
Завдяки співпраці з США Україна зможе добудувати додаткові 9 блоків з 15 запланованих, інші знаходяться в окупації.
Ще один проєкт – щодо нафти. Він стосується нафтопроводу Одеса – Броди, який розводить перекрити російські енергоносії для деяких країн ЄС, як Угорщина.
Що відомо про удари по газовій інфраструктурі України та їхні наслідки?
Росія цілеспрямовано атакує газову інфраструктуру України, що змусило Київ звернутися до США за допомогою у вигляді імпорту скрапленого природного газу (СПГ). Україна також планує збільшити імпорт газу на 30% після останніх атак.
Україна раніше видобувала 20 мільярдів кубометрів газу на рік, зосереджуючи видобуток у Полтавській області. Російські удари знищили половину внутрішнього видобутку природного газу України, тому може виникнути дефіцит.
Росіяни все більше атакують газову інфраструктуру України, що може загрожувати опалювальному сезону. Дефіцит газу можливий, тож Україна розглядає закупівлю газу в Європі та нагромадження обсягів в підземних сховищах.