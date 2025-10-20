Де Україна братиме газ в разі дефіциту?

Про те, які перспективи щодо газу взимку в Україні, Президент України Володимир Зеленський розповів на зустрічі з журналістами, повідомляє 24 Канал.

За його словами, у складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів. Розуміння, де брати газ, уже є:

у прем'єр-міністерки Юлії Свириденко позитивні домовленості з енергетичними компаніями в США;

також є домовленості зі Словаччиною;

Норвегія надасть транш грантом по 100 мільйонів доларів, і також виділить ще один січневий транш.

Є домовленість щодо американського СПГ якщо ми захочемо – він буде заходити з Польщі. Додатковий газ ми можемо брати також з Греції, ми домовлялися з премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Є розуміння також із іншими країнами, з Азербайджаном також є. З того, що я бачив, – газове питання буде вирішено,

– розповів Зеленський.

За його словами, американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок. Один із прикладів – це двосторонній газовий проєкт щодо СПГ-терміналу в Одесі. Газовий проєкт вже представили у Білому домі.

Зауважте! Для стабільного проходження зими Україні потрібно щонайменше 14,5 мільярда кубометрів газу, але нинішній обсяг становить лише 13,2 мільярда кубометрів. Україна може зіткнутися з дефіцитом газу, якщо зима буде надто холодною, оскільки певні обсяги газу доведеться докуповувати

Проєкти щодо атомної енергетики та нафти

Україна має ще кілька енергетичних проєктів у розробці. Один з них – проєкт щодо атомної енергетики.

Завдяки співпраці з США Україна зможе добудувати додаткові 9 блоків з 15 запланованих, інші знаходяться в окупації.

Ще один проєкт – щодо нафти. Він стосується нафтопроводу Одеса – Броди, який розводить перекрити російські енергоносії для деяких країн ЄС, як Угорщина.

