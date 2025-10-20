Где Украина будет брать газ в случае дефицита?

О том, какие перспективы по газу зимой в Украине, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на встрече с журналистами, сообщает 24 Канал.

По его словам, в сложной ситуации Украина должна быть готова найти газа на 2 миллиарда долларов. Понимание, где брать газ, уже есть:

у премьер-министра Юлии Свириденко положительные договоренности с энергетическими компаниями в США;

также есть договоренности со Словакией;

Норвегия предоставит транш грантом по 100 миллионов долларов, и также выделит еще один январский транш.

Есть договоренность по американскому СПГ если мы захотим – он будет заходить из Польши. Дополнительный газ мы можем брать также из Греции, мы договаривались с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Есть понимание и с другими странами, с Азербайджаном также есть. Из того, что я видел, – газовый вопрос будет решен,

– рассказал Зеленский.

По его словам, американские энергетические компании хотят выйти на украинский рынок. Один из примеров – это двусторонний газовый проект по СПГ-терминалу в Одессе. Газовый проект уже представили в Белом доме.

Заметьте! Для стабильного прохождения зимы Украине нужно не менее 14,5 миллиарда кубометров газа, но нынешний объем составляет лишь 13,2 миллиарда кубометров. Украина может столкнуться с дефицитом газа, если зима будет слишком холодной, поскольку определенные объемы газа придется докупать

Проекты по атомной энергетике и нефти

Украина имеет еще несколько энергетических проектов в разработке. Один из них – проект по атомной энергетике.

Благодаря сотрудничеству с США Украина сможет достроить дополнительные 9 блоков из 15 запланированных, другие находятся в оккупации.

Еще один проект – по нефти. Он касается нефтепровода Одесса – Броды, который разводит перекрыть российские энергоносители для некоторых стран ЕС, как Венгрия.

Что известно об ударах по газовой инфраструктуре Украины и их последствиях?