Специалисты АО "Запорожгаз" будут работать весь день для безопасного восстановления подачи газа, передает 24 Канал.
Почему исчез газ в селах в Запорожье?
В субботу, 18 октября, Россия в очередной раз обстреляла Украину. В результате вражеского обстрела на газораспределительном пункте в Запорожской области сработала автоматика безопасности. Из-за этого без газоснабжения остались жители сел Люцерна и Матвеевка.
Наши специалисты сегодня будут работать все световое время суток, чтобы перекрыть краны в домах потребителей,
– сообщили в "Запорожгаз".
Такие меры необходимы, чтобы подготовить систему к безопасному пуску газа, отмечают специалисты.
АО "Запорожгаз" просит жителей обеспечить доступ работникам к газовым приборам в своих домах для проведения необходимых работ.
Последние обстрелы Запорожья и области
Ночью 18 октября Запорожье подверглось атаке дронов-камикадзе. По данным ГСЧС, горело помещение одного из учебных заведений, автомобиль и деревья вдоль дороги.
Ночью 10 октября Россия атаковала город дронами. По словам начальника Запорожской ОГА, по городу ударили по меньшей мере 7 раз. Произошло возгорание, погиб 7-летний мальчик.
В тот же день в городе российский обстрел повредил газовые объекты. Специалисты отмечали необходимость временно ограничить потребление природного газа.