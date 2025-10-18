Специалисты АО "Запорожгаз" будут работать весь день для безопасного восстановления подачи газа, передает 24 Канал.

Почему исчез газ в селах в Запорожье?

В субботу, 18 октября, Россия в очередной раз обстреляла Украину. В результате вражеского обстрела на газораспределительном пункте в Запорожской области сработала автоматика безопасности. Из-за этого без газоснабжения остались жители сел Люцерна и Матвеевка.

Наши специалисты сегодня будут работать все световое время суток, чтобы перекрыть краны в домах потребителей,

– сообщили в "Запорожгаз".

Такие меры необходимы, чтобы подготовить систему к безопасному пуску газа, отмечают специалисты.

АО "Запорожгаз" просит жителей обеспечить доступ работникам к газовым приборам в своих домах для проведения необходимых работ.

