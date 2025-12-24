Каждый новый вражеский удар критически усложняет ситуацию. Соответствующее заявление в эфире Bloomberg сделал гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, передает 24 Канал.

Что говорят в ДТЭК об отключении света зимой?

СЕО компании рассказал, что начиная с сентября российские войска совершили более шести атак на электростанции компании. По его словам, по уровню интенсивности эти удары не имеют аналогов за последние четыре года.

Он отметил, что грядущая зима может стать самой сложной для Украины за весь период полномасштабной войны. Под вражескими ударами оказались почти все элементы энергетической системы.

Речь идет об объектах генерации, сети передачи, газовую инфраструктуру, угольную добычу, то есть весь энергетический комплекс в целом.

Глава компании также отметил, что в результате российских обстрелов ДТЭК потеряла около 50% своих генерирующих мощностей.

Более того, Тимченко отметил, что с каждой новой атакой процесс восстановления становится все более проблемным, поскольку страна сталкивается с острым дефицитом необходимого оборудования. Именно нехватка технических ресурсов, по его словам, сейчас является ключевым вызовом для отрасли.

Руководитель ДТЭК также отметил, что энергетики фактически не имеют резервных трансформаторов, генераторов или турбин, а времени на их изготовление и запуск в производство до этой зимы уже не осталось.

Нам нужно найти подержанное оборудование. Вот почему наши команды путешествуют по всей Европе, чтобы найти любое оборудование к ТЭС, которое мы можем привезти в Украину, чтобы как можно скорее пополнить запасы,

– пояснил гендиректор ДТЭК.

Кроме того, он подчеркнул важность противовоздушной обороны, которая смогла бы защитить энергосистему.

