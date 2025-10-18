Об этом информируют в Запорожской ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Атака на Запорожье 18 октября: что известно?
Почти ровно в полночь в начале суток 18 октября Воздушные силы сообщили, что БпЛА врага приближаются к Запорожью. Мониторы писали, что дронов примерно 4 штуки. В области в это время продолжалась воздушная тревога.
В 00:44 местные СМИ начали писать о звуках взрывов в области и городе Запорожье. В 1 ночи глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате обстрела есть последствия.
Возник пожар в административном здании. Экстренные службы уже ликвидируют последствия. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала,
– написал Федоров в телеграме.
К этому времени на Запорожье уже дали отбой.
Последствия атаки на Запорожье / Фото ОВА
Где еще раздавались взрывы ночью?
- Перед началом суток ПВО работала в Киевской области, там была атака дронов-камикадзе.
- А после полуночи взрывы прозвучали в Черкассах и Полтаве. О последствиях пока информации нет.