Об этом информируют в Запорожской ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология атаки Дроны добрались уже до Киевщины: Россия продолжает атаковать Украину "Шахедами"

Атака на Запорожье 18 октября: что известно?

Почти ровно в полночь в начале суток 18 октября Воздушные силы сообщили, что БпЛА врага приближаются к Запорожью. Мониторы писали, что дронов примерно 4 штуки. В области в это время продолжалась воздушная тревога.

В 00:44 местные СМИ начали писать о звуках взрывов в области и городе Запорожье. В 1 ночи глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате обстрела есть последствия.

Возник пожар в административном здании. Экстренные службы уже ликвидируют последствия. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала,

– написал Федоров в телеграме.

К этому времени на Запорожье уже дали отбой.

Последствия атаки на Запорожье / Фото ОВА

Обратите внимание! Всю оперативную информацию о вражеских ударах по регионам Украины, последствия российских атак и главные новости узнавайте в телеграм-канале.

Где еще раздавались взрывы ночью?