Об этом сообщилоОСуспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология атаки Дроны добрались уже до Киевской области: Россия продолжает атаковать Украину "Шахедами"

Что известно об атаке БпЛА на Полтаву и Черкассы 18 октября?

После полуночи 18 октября продолжается атака ударных дронов врага. Некоторые из них залетели в Полтавскую и Черкасскую области. Продолжается воздушная тревога.

СМИ и местные телеграммные сообщества сообщили о звуках взрывов в Черкассах в 00:17, а затем несколько раз в Полтаве от 00:28.

Заметьте! Всю оперативную информацию о вражеских ударах по регионам Украины, последствия российских атак и главные новости узнавайте в телеграм-канале.

Где еще были взрывы?