Фахівці АТ "Запоріжгаз" працюватимуть увесь день для безпечного відновлення подачі газу, передає 24 Канал.

Чому зник газ у селах на Запоріжжі?

У суботу, 18 жовтня, Росія вкотре обстріляла Україну. Внаслідок ворожого обстрілу на газорозподільному пункті в Запорізькій області спрацювала автоматика безпеки. Через це без газопостачання залишилися жителі сіл Люцерна та Матвіївка.

Наші фахівці сьогодні працюватимуть весь світловий час доби, щоб перекрити крани в оселях споживачів,

– повідомили в Запоріжгаз.

Такі заходи необхідні, щоб підготувати систему до безпечного пуску газу, наголошують фахівці.

АТ "Запоріжгаз" просить жителів забезпечити доступ працівникам до газових приладів у своїх оселях для проведення необхідних робіт.

Останні обстріли Запоріжжя та області