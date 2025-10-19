По его мнению, Европа должна отказаться от всех российских энергоресурсов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.
Какое сотрудничество предложила Украина США?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предоставила США определенные предложения сотрудничества.
Мы сделали свои предложения Америке и по инфраструктуре в отношении газа, и по атомной генерации, и по некоторым другим проектам. Мы работаем над деталями,
– отметил он.
Он также добавил, что в Украине есть необходимая инфраструктура и потенциал, который может помочь энергонезависимости Европы.
Что Зеленский думает об изменении риторики Трампа по Tomahawk?
Трамп стал сдержаннее говорить о предоставлении Украине ракет Tomahawk после разговора с Путиным.
Зеленский заявил, что не знает, повлиял ли разговор Трампа с Путиным на его позицию по Tomahawk.