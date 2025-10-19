Об этом украинский президент сказал в интервью NBC News, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о своей возможной встрече с Путиным?

По словам гаранта, если действительно хотим справедливого и длительного мира, то нужны обе стороны. А соглашения без Украины невозможны.

Зеленский назвал Путина террористом во время интервью NBC News, но подтвердил свою готовность встретиться с президентом России с глазу на глаз. (...) На вопрос, будет ли он настаивать на поездке в Будапешт, Зеленский ответил, что сказал Трампу: "Я готов",

– цитируют его журналисты.

Украинский президент сравнил Путина с боевиками ХАМАСа, и отметил: российский диктатор сильнее. Он призвал Трампа оказывать на Москву более сильное давление, чем тот оказывал на ХАМАС, и относиться к Путину жестче, чем к ближневосточным боевикам.

"Томагавки" должны стать частью давления на Россию

Издание отметило, что лидер Украины "сохраняет оптимизм, несмотря на то, что уехал из Соединенных Штатов без оружия, к которому стремился".

Путин боится, что Соединенные Штаты предоставят нам "Томагавки". И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем,

– сказал Зеленский.

Трамп пока не сказал ни "да", ни "нет" относительно "Томагавков". Россияне, конечно, обеспокоились и начали предупреждать, мол, передача таких ракет станет "качественно новым этапом эскалации".