15 августа состоялся исторический саммит на Аляске. Американский лидер чуть ли не "танцевал" вокруг своего российского коллеги, однако взамен ничего не получил. Через два месяца после провальной встречи в Анкоридже Трамп пригрозил передать Украине "Томагавки", если Путин не прекратит свою агрессию. Казалось, что президент США определился с позицией по Кремлю, который понимает только такой язык, передает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

Смотрите также Использовал любимый аргумент Путина: Виткофф требовал отдать Донецкую область россиянам, – WP

Как нерешительность Трампа добавляет Путину уверенности продолжать войну?

Но эта демонстрация решимости не пережила длительный телефонный разговор с диктатором 16 октября, во время которого последний явно вернул себе преимущество.

Путин, в частности, пообещал новую встречу – на этот раз в Венгрии, где он может рассчитывать на поддержку премьер-министра Виктора Орбана.

На следующий день, принимая украинского президента в Белом доме, Трамп отказался от идеи поставки крылатых ракет, сославшись на недостаток американских запасов и желание избежать "эскалации".

А когда Трамп написал в своей соцсети, что "время прекратить убийства и заключить сделку", предложив остановить боевые действия вдоль нынешней линии фронта, он снова поставил себя между двумя сторонами – приравняв агрессора и жертву.

Последствия этой позиции известны уже более восьми месяцев: паралич, который Россия постоянно использует в свою пользу.

Принятый в Белом доме в менее напряженной атмосфере, чем во время визита в феврале, Владимир Зеленский напомнил очевидную истину: "Мы хотим мира. Путин не хочет. Поэтому на него надо давить".

Трамп и дальше отказывается оказывать такое давление. Его отступление от поставок ракет Tomahawk – лишь один из примеров. Ведь эти ракеты – именно то вооружение, которого не хватает украинской армии. Даже без их возможного использования для ударов по России, их поставки стали бы четким сигналом о готовности США поддержать Киев.

Следует вспомнить и санкционные угрозы, которые не были реализованы, – меры, которыми Трамп неоднократно угрожал после возвращения в Белый дом, но ни разу не воплотил в жизнь.

Что известно о разговоре Путина и Трампа 16 октября?