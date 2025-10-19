15 августа состоялся исторический саммит на Аляске. Американский лидер чуть ли не "танцевал" вокруг своего российского коллеги, однако взамен ничего не получил. Через два месяца после провальной встречи в Анкоридже Трамп пригрозил передать Украине "Томагавки", если Путин не прекратит свою агрессию. Казалось, что президент США определился с позицией по Кремлю, который понимает только такой язык, передает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.
Как нерешительность Трампа добавляет Путину уверенности продолжать войну?
Но эта демонстрация решимости не пережила длительный телефонный разговор с диктатором 16 октября, во время которого последний явно вернул себе преимущество.
Путин, в частности, пообещал новую встречу – на этот раз в Венгрии, где он может рассчитывать на поддержку премьер-министра Виктора Орбана.
На следующий день, принимая украинского президента в Белом доме, Трамп отказался от идеи поставки крылатых ракет, сославшись на недостаток американских запасов и желание избежать "эскалации".
А когда Трамп написал в своей соцсети, что "время прекратить убийства и заключить сделку", предложив остановить боевые действия вдоль нынешней линии фронта, он снова поставил себя между двумя сторонами – приравняв агрессора и жертву.
Последствия этой позиции известны уже более восьми месяцев: паралич, который Россия постоянно использует в свою пользу.
Принятый в Белом доме в менее напряженной атмосфере, чем во время визита в феврале, Владимир Зеленский напомнил очевидную истину: "Мы хотим мира. Путин не хочет. Поэтому на него надо давить".
Трамп и дальше отказывается оказывать такое давление. Его отступление от поставок ракет Tomahawk – лишь один из примеров. Ведь эти ракеты – именно то вооружение, которого не хватает украинской армии. Даже без их возможного использования для ударов по России, их поставки стали бы четким сигналом о готовности США поддержать Киев.
Следует вспомнить и санкционные угрозы, которые не были реализованы, – меры, которыми Трамп неоднократно угрожал после возвращения в Белый дом, но ни разу не воплотил в жизнь.
Что известно о разговоре Путина и Трампа 16 октября?
- Впервые через два месяца после саммита в Анкоридже политики провели телефонный разговор. После него Дональд Трамп в очередной раз изменил риторику в отношении России. Он заявил, что российский диктатор якобы хочет закончить войну.
- Также лидеры договорились о встрече в Будапеште. В ЕС восприняли это как оскорбление. Ведь впервые за время полномасштабной войны Путин появится в одной из стран Евросоюза да еще и без участия последнего.
- Как пишут СМИ, глава Кремля во время звонка Трампу предложил "обмен территориями". Он якобы выдвинул в качестве условия для прекращения войны сдачу Украиной всего Донбасса. В свою очередь Путин якобы готов вернуть Киеву оккупированные части Запорожской и Херсонской областей.