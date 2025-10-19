15 серпня відбувся історичний саміт на Алясці. Американський лідер ледве не "танцював" довкола свого російського колеги, однак взамін нічого не отримав. Через два місяці після провальної зустрічі в Анкориджі Трамп пригрозив передати Україні "Томагавки", якщо Путін не припинить свою агресію. Здавалося, що президент США визначився із позицією щодо Кремля, який розуміє лише таку мову, передає 24 Канал із посиланням на Le Monde.

Дивіться також Використав улюблений аргумент Путіна: Віткофф вимагав віддати Донеччину росіянам, – WP

Як нерішучість Трампа додає Путіну впевненості продовжувати війну?

Але ця демонстрація рішучості не пережила тривалу телефонну розмову з диктатором 16 жовтня, під час якої останній явно повернув собі перевагу.

Путін, зокрема, пообіцяв нову зустріч – цього разу в Угорщині, де він може розраховувати на підтримку прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Наступного дня, приймаючи українського президента у Білому домі, Трамп відмовився від ідеї постачання крилатих ракет, пославшись на нестачу американських запасів і бажання уникнути "ескалації".

А коли Трамп написав у своїй соцмережі, що "час припинити вбивства й укласти угоду", запропонувавши зупинити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту, він знову поставив себе між двома сторонами – дорівнявши агресора і жертву.

Наслідки цієї позиції відомі вже понад вісім місяців: параліч, який Росія постійно використовує на свою користь.

Прийнятий у Білому домі в менш напруженій атмосфері, ніж під час візиту у лютому, Володимир Зеленський нагадав очевидну істину: "Ми хочемо миру. Путін не хоче. Тому на нього треба тиснути".

Трамп і далі відмовляється чинити такий тиск. Його відступ від постачання ракет Tomahawk – лише один із прикладів. Адже ці ракети – саме те озброєння, якого бракує українській армії. Навіть без їхнього можливого використання для ударів по Росії, їхнє постачання стало б чітким сигналом про готовність США підтримати Київ.

Слід згадати і санкційні погрози, які не були реалізовані, – заходи, якими Трамп неодноразово погрожував після повернення до Білого дому, але жодного разу не втілив у життя.

Що відомо про розмову Путіна і Трампа 16 жовтня?