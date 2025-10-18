Те, що Путін і Трамп планують зустрітися в одній з країн ЄС без участі самого Євросоюзу, в самій організації сприйняли як "образу", передає 24 Канал із посиланням на El Pais.
Як у ЄС оцінюють майбутні переговори Трампа і Путіна?
Лідери ЄС, якщо вони не хочуть втратити добрі стосунки з Трампом, будуть змушені видати Путіну дозвіл на проліт у своєму повітряному просторі. В іншому випадку – очільнику Кремля доведеться летіти довшим маршрутом.
Один із неназваних європейських дипломатів зауважив, що місце зустрічі Трампа і Путіна є виграшним для останнього. По-перше, диктатору вдасться знову підкинути хмизу у полум'я розбіжностей в ЄС щодо Кремля. По-друге, це буде надзвичайна послуга проросійському прем'єру Угорщини Віктору Орбану, на якого наступного року чекають вибори.
Публічно лідери ЄС кажуть, що зустріч між Трампом і Путіним буде корисною, якщо вона допоможе покласти край війні в Україні. Втім, у приватних бесідах вони називають майбутнє "побачення" політиків у Будапешті "політичним кошмаром".
Що цьому передувало?
16 жовтня Дональд Трамп провів телефонну розмову із Володимиром Путіним. Це відбулося вперше за два місяці з моменту зустрічі політиків в Анкориджі 15 серпня.
Лідери країн домовилися про другу зустріч у Будапешті. Якщо вона таки відбудеться, то російський диктатор вперше за роки повномасштабної війни з'явиться у столиці країни ЄС.
Історик Роман Безсмертний в ефірі 24 Каналу нагадав, що Угорщина, ратифікувала Римський статут, а тому мала б заарештувати Путіна за ордером МКС, якщо він приїде. Безсмертний припускає, що після такої зустрічі ЄС може позбавити прем'єра Орбана права голосу, а самому Трампу така ініціатива може зашкодити репутаційно.
Через санкції Євросоюзу літак Путіна не може пролітати над більшістю країн ЄС. У зв'язку з цим літаку диктатора доведеться прокладати обхідний маршрут поза межами Євросоюзу через турецький і сербський повітряний простір. Аналітики зазначають, що політ над Чорним морем залишається ризикованим через військову активність у регіоні.