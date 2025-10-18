Те, що Путін і Трамп планують зустрітися в одній з країн ЄС без участі самого Євросоюзу, в самій організації сприйняли як "образу", передає 24 Канал із посиланням на El Pais.

Як у ЄС оцінюють майбутні переговори Трампа і Путіна?

Лідери ЄС, якщо вони не хочуть втратити добрі стосунки з Трампом, будуть змушені видати Путіну дозвіл на проліт у своєму повітряному просторі. В іншому випадку – очільнику Кремля доведеться летіти довшим маршрутом.

Один із неназваних європейських дипломатів зауважив, що місце зустрічі Трампа і Путіна є виграшним для останнього. По-перше, диктатору вдасться знову підкинути хмизу у полум'я розбіжностей в ЄС щодо Кремля. По-друге, це буде надзвичайна послуга проросійському прем'єру Угорщини Віктору Орбану, на якого наступного року чекають вибори.

Публічно лідери ЄС кажуть, що зустріч між Трампом і Путіним буде корисною, якщо вона допоможе покласти край війні в Україні. Втім, у приватних бесідах вони називають майбутнє "побачення" політиків у Будапешті "політичним кошмаром".

Що цьому передувало?