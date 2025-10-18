Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив історик, політик та дипломат Роман Безсмертний, спрогнозувавши, що якщо зустріч Трампа і Путіна там відбудеться, то угорського прем'єра Орбана надалі ЄС може позбавити права голосувати. Цього разу, зі слів політика, він втекти від відповідальності не зможе.

Дивіться також Візит Путіна до Будапешту: в ЄС розповіли, яке обмеження наклали на диктатора

Зустріч Трампа і Путіна: чому обрали Будапешт?

На думку історика, Дональд Трамп буде тягнути з переговорами, вчергове озвучувати гучні заяви. Він підкреслив, що дії лідера США виглядають вкрай дивно. Зі слів Безсмертного, тепер українській стороні доведеться тактично змінювати поведінку, а позиція України, яку вона декларуватиме в Вашингтоні – має бути спільною з Європою і відпрацьована в колі європейських лідерів.

Європа нам цього року дуже багато допомагає. Вона надіється на те, що Україна завжди буде разом з нею і вироблятиме спільну позицію для співпраці з Дональдом Трампом,

– озвучив Безсмертний.

Спроба обрати для зустрічі Будапешт, за переконанням історика, це не спроба переміститися в Європу. З його слів, Трамп не розуміє, що тема Угорщини й Орбана – це тема сателіта Путіна (держава, яка перебуває під впливом іншої – 24 Канал).

Однак він не може провести цю зустріч в європейській країні, бо там Путіна затримають. Тому він йде туди, де розуміє, що там йому буде комфортно. А в Європі комфортно йому буде тільки поруч з Орбаном в Будапешті,

– підкреслив політик.

Історик підсумував, що Трамп змінив правила, основи моралі. Тепер настали часи, коли воєнному злочинцю Путіну, стосовно якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, стелять в США червоні доріжки й тиснуть руку замість того, аби притягнути до відповідальності за скоєні злочини.

Основне про ймовірну зустріч Трампа і Путіна: