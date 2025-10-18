То, что Путин и Трамп планируют встретиться в одной из стран ЕС без участия самого Евросоюза, в самой организации восприняли как "оскорбление", передает 24 Канал со ссылкой на El Pais.

Как в ЕС оценивают предстоящие переговоры Трампа и Путина?

Лидеры ЕС, если они не хотят потерять хорошие отношения с Трампом, будут вынуждены выдать Путину разрешение на пролет в своем воздушном пространстве. В противном случае – главе Кремля придется лететь более длинным маршрутом.

Один из неназванных европейских дипломатов заметил, что место встречи Трампа и Путина является выигрышным для последнего. Во-первых, диктатору удастся снова подбросить хвороста в пламя разногласий в ЕС относительно Кремля. Во-вторых, это будет чрезвычайная услуга пророссийскому премьеру Венгрии Виктору Орбану, которого в следующем году ждут выборы.

Публично лидеры ЕС говорят, что встреча между Трампом и Путиным будет полезной, если она поможет положить конец войне в Украине. Впрочем, в частных беседах они называют будущее "свидание" политиков в Будапеште "политическим кошмаром".

Что этому предшествовало?