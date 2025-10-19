Сейчас украинцам придется продолжать защищаться, используя свои нынешние возможности и запасы. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

После саммита в Белом доме Зеленский заявил журналистам, что, по его мнению, он и Трамп "начинают понимать друг друга". Кроме того, американский президент якобы начинает осознавать "больше деталей войны".

Однако, в конце концов, украинцы не получили дальнобойного оружия 17 октября. Вместо этого им придется подождать, как будут развиваться события после встречи Трампа с Путиным, прежде чем США решат относительно новой военной помощи.

Интересно! Эксклюзивно для 24 Канала политолог Николай Давидюк заметил, что звонок Путина был настоящей "спецоперацией" Кремля, чтобы попытаться повлиять на решение США по ракетам.

В Forbes также отметили, что американские попытки посредничества так и не привели к длительному миру. Российского диктатора не смутили неоднократные угрозы санкциями и ультиматумы Трампа, а переговоры зашли в тупик.

Сейчас попытки США положить конец войне России в Украине не остановили Путина. Наоборот, Россия продолжает наносить удары беспилотниками и ракетами по всей территории Украины,

– отмечают журналисты.

Отсутствие достаточной оборонной поддержки Украины укрепляет уверенность диктатора в безнаказанности, снижает мотивацию России к переговорам и способствует продолжению войны.

Чем завершились переговоры в Белом доме?