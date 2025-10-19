Об этом говорится в отчете ISW от 18 октября, передает 24 Канал. В частности, на призыв американского президента к миру ответил в соцсетях заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Как в России отреагировали на встречу Зеленского и Трампа?
На призыв Трампа Медведев ответил в своих аккаунтах в социальных сетях на английском и русском языках.
Справка: после встречи с Зеленским 17 октября американский президент в очередной раз призвал остановить войну. "Пусть обе стороны объявят о победе, а история рассудит!" – предложил он.
Российский политик заявил, что это не касается его страны, которая нуждается в победе "на известных всем условиях". Аналитики предположили, что речь идет о неизменных требованиях Кремля – установлении пророссийского марионеточного правительства в Украине, ее нейтралитете, отказе от НАТО и ограничении численности вооруженных сил, чтобы страна не могла защититься от будущей агрессии.
Также чиновники страны-агрессора выразили осторожный оптимизм относительно сообщения о решении Трампа пока не предоставлять Tomahawk для Киева. В то же время Медведев предостерег, что поставки американского оружия в Украину все же продолжатся.
Интересно, что председатель Либерально-демократической партии (ЛДПР) и депутат Госдумы Леонид Слуцкий сделал вывод о "победе Путина", потому что президент США якобы принял свое решение по дальнобойным ракетам именно после телефонного разговора с главой Кремля накануне, 16 октября.
В свою очередь гендиректор Российского фонда прямых инвестиций и главный переговорщик диктатора Кирилл Дмитриев повторил предложения, касающиеся экономического сотрудничества в обмен на отказ Трампа от мирных усилий и разрешение Путину продолжать войну в Украине без давления со стороны США.
Действительно ли Путин повлиял на решение Трампа?
Эксклюзивно для 24 Канала политолог Николай Давидюк отметил, что звонок Путина был настоящей "спецоперацией" Кремля, чтобы попытаться повлиять на решение США по ракетам.
В то же время руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, который в эфире 24 Канала разобрал встречу в Белом доме, считает – американцы намеренно спекулировали на теме Tomahawk, чтобы прежде всего заставить россиян форсировано выйти на коммуникацию, что и сделал Путин 16 октября.
Более того, по словам Зеленского, Трамп не сказал однозначно "нет" или "да" о передаче дальнобойных ракет.