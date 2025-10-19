Про це йдеться у звіті ISW від 18 жовтня, передає 24 Канал. Зокрема, на заклик американського президента до миру відповів у соцмережах заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв.
Як у Росії відреагували на зустріч Зеленського і Трампа?
На заклик Трампа Мєдвєдєв відповів у своїх акаунтах у соціальних мережах англійською та російською мовами.
Довідка: після зустрічі з Зеленським 17 жовтня американський президент укотре закликав зупинити війну. "Нехай обидві сторони оголосять про перемогу, а історія розсудить!" – запропонував він.
Російський політик заявив, що це не стосується його країни, яка потребує перемоги "на відомих усім умовах". Аналітики припустили, що йдеться про незмінні вимоги Кремля – встановлення проросійського маріонеткового уряду в Україні, її нейтралітет, відмова від НАТО та обмеження чисельності збройних сил, аби країна не могла захиститися від майбутньої агресії.
Також чиновники країни-агресорки висловили обережний оптимізм щодо повідомлення про рішення Трампа наразі не надавати Tomahawk для Києва. Водночас Медведєв застеріг, що постачання американської зброї в Україну все ж продовжиться.
Цікаво, що голова Ліберально-демократичної партії (ЛДПР) і депутат Держдуми Леонід Слуцький зробив висновок про "перемогу Путіна", бо президент США нібито ухвалив своє рішення щодо далекобійних ракет саме після телефонної розмови з очільником Кремля напередодні, 16 жовтня.
Натомість гендиректор Російського фонду прямих інвестицій і головний перемовник диктатора Кирило Дмитрієв повторив пропозиції, що стосувалися економічного співробітництва в обмін на відмову Трампа від мирних зусиль і дозвіл Путіну продовжувати війну в Україні без тиску з боку США.
Чи справді Путін вплинув на рішення Трампа?
Ексклюзивно для 24 Каналу політолог Микола Давидюк зауважив, що дзвінок Путіна був справжньою "спецоперацією" Кремля, аби спробувати вплинути на рішення США щодо ракет.
Водночас керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, який в етері 24 Каналу розібрав зустріч у Білому домі, вважає – американці навмисно спекулювали на темі Tomahawk, щоб передусім змусити росіян форсовано вийти на комунікацію, що й зробив Путін 16 жовтня.
Ба більше, за словами Зеленського, Трамп не сказав однозначно "ні" чи "так" щодо передачі далекобійних ракет.