Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, саме Путін запропонував Трампу зідзвонитися. Це важко назвати звичайною розмовою. Кремль здійснив спецоперацію.

Чи отримає Україна ракети Tomahawk?

Як наголосив Давидюк, насправді нічого особливого не сталося. Путін дійсно спробував вплинути на Трампа, аби той не дав Україні ракети Tomahawk. Тепер Україна буде робити свої дії.

Чи будуть Tomahawk – залежить не від дзвінка Путіна. Трамп – великий політичний простір, який запам'ятовує і заповнює себе думками та ідеями, які вливаються в нього останніми. Так, Путін підбив нашу зустріч. Але ми не маленькі діти. Наша делегація завчасно приїхала. Потрібно підготуватися та правильно все відіграти,

– сказав Давидюк.

Американський виборець вже багато разів чув про Tomahawk для України. Якщо США не дадуть їх – то продемонструють слабкість.

Диктатор Путін продовжуватиме ставити палки в колеса. Однак Україну не має це зупиняти.

Нам не треба цього боятися. Візит – це сильніше, ніж дзвінок. Тим паче формат там буде максимально сприятливий – у стилі трампівських угод. Будуть разом обідати та так далі. Тут є можливість зробити те, заради чого ми їхали. Tomahawk – це тактика. А стратегія – завершення війни на українських умовах. Тут нічого не змінилося,

– підкреслив Давидюк.

Додамо, 17 жовтня Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом у США. Президент України запропонував угоду щодо ракет Tomahawk.

Розмова Путіна і Трампа: коротко