Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, именно Путин предложил Трампу созвониться. Это трудно назвать обычным разговором. Кремль осуществил спецоперацию.

Получит ли Украина ракеты Tomahawk?

Как отметил Давидюк, на самом деле ничего особенного не произошло. Путин действительно попытался повлиять на Трампа, чтобы тот не дал Украине ракеты Tomahawk. Теперь Украина будет делать свои действия.

Будут ли Tomahawk – зависит не от звонка Путина. Трамп – большое политическое пространство, которое запоминает и заполняет себя мыслями и идеями, что вливаются в него последними. Да, Путин подбил нашу встречу. Но мы не маленькие дети. Наша делегация заблаговременно приехала. Нужно подготовиться и правильно все отыграть,

– сказал Давидюк.

Американский избиратель уже много раз слышал о Tomahawk для Украины. Если США не дадут их – то продемонстрируют слабость.

Диктатор Путин будет продолжать ставить палки в колеса. Однако Украину не должно это останавливать.

Нам не надо этого бояться. Визит – это сильнее, чем звонок. Тем более формат там будет максимально благоприятный – в стиле трамповских соглашений. Будут вместе обедать и так далее. Тут есть возможность сделать то, ради чего мы ехали. Tomahawk – это тактика. А стратегия – завершение войны на украинских условиях. Здесь ничего не изменилось,

– подчеркнул Давидюк.

Добавим, 17 октября Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в США. Президент Украины предложил соглашение по ракетам Tomahawk.

