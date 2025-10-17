Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу президентов США и Украины в Белом доме.

Какое соглашение предложил Зеленский для Трампа по Tomahawk?

Президент Украины предположил, что Киев может предоставить США "тысячи дронов", если Вашингтон позволит им использовать ракеты Tomahawk.

"Вы нам Tomahawk, а мы вам – тысячи дронов", – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, Украина не только готова поставить "тысячи дронов", но и сотрудничать с американским производством, в частности развивать совместные мощности.

Если вы хотите поразить военную цель, вам нужны тысячи дронов. Они используются вместе с такими ракетами. Украина имеет тысячи наших беспилотников, но у нас нет Tomahawk. Вот почему нам нужны Tomahawk. Но США имеют очень мощное производство, и Соединенные Штаты имеют Tomahawk и другие ракеты, очень мощные ракеты, но они могут иметь наши тысячи беспилотников,

– сказал Зеленский.

После этого журналисты спросили Дональда Трампа, интересует ли его эта сделка. На это американский лидер ответил утвердительно.

"Да, был бы (заинтересован, – 24 Канал) ... у нас сейчас много дронов. Мы строим собственные дроны, но также покупаем дроны у других, и они (Украина, – 24 Канал) делают очень хорошие дроны", – сказал глава Белого дома.