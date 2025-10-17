Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч президентів США та України у Білому домі.

Яку угоду запропонував Зеленський для Трампа щодо Tomahawk?

Президент України припустив, що Київ може надати США "тисячі дронів", якщо Вашингтон дозволить їм використовувати ракети Tomahawk.

"Ви нам Tomahawk, а ми вам – тисячі дронів", – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, Україна не лише готова поставити "тисячі дронів", але й співпрацювати з американським виробництвом, зокрема розвивати спільні потужності.

Якщо ви хочете вразити військову ціль, вам потрібні тисячі дронів. Вони використовуються разом із такими ракетами. Україна має тисячі наших безпілотників, але ми не маємо Tomahawk. Ось чому нам потрібні Tomahawk. Але США мають дуже потужне виробництво, і Сполучені Штати мають Tomahawk та інші ракети, дуже потужні ракети, але вони можуть мати наші тисячі безпілотників,

– сказав Зеленський.

Після цього журналісти запитали Дональда Трампа, чи цікавить його ця угода. На це американський лідер відповів ствердно.

"Так, був би (зацікавлений – 24 Канал) ... у нас зараз багато дронів. Ми будуємо власні дрони, але також купуємо дрони в інших, і вони (Україна – 24 Канал) роблять дуже хороші дрони", – сказав глава Білого дому.