Про що говоритимуть Зеленський і Трамп?

Співрозмовник Суспільного розповів, що під час зустрічі у Вашингтоні в п'ятницю, 17 жовтня, президенти США та України обговорюватимуть передачу Tomahawk, посилення протиповітряної оборони та ситуацію в енергетиці.

Це три пріоритетні питання, які важливі для Володимира Зеленського. Також за словами джерела, Дональд Трамп може порушити питання підготовки переговорів Зеленського та Путіна в Будапешті.