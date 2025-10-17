Про це пише 24 Канал з посиланням на слова прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, яку цитує CBS News.

Трамп хоче організувати зустріч Путіна та Зеленського

Дональд Трамп нещодавно провів тривалу розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, а в п'ятницю, 17 жовтня, приймає в Білому домі Володимира Зеленського. Одна з тем, яку обговорять лідери – це необхідна зустріч Зеленського з Путіним. Більше подробиць щодо планування переговорів лідерів України та Росії у Вашингтоні не назвали.

Трамп зробив заяви перед зустріччю з Зеленським: дивіться відео

Володимир Зеленський збирається говорити з Трампом про більшу військову допомогу. У центрі уваги буде питання постачання ракет далекого радіуса дії. Спочатку постачання Україні Tomahawk Трамп обговорив з Путіним. Він припускав, що це може спонукати російського диктатора до співпраці. Президент США також зазначав, що ці ракети стануть "новим кроком агресії" у війні між Росією та Україною.

Варто зазначити! Дональд Трамп і Володимир Зеленський активно спілкуються, і це вже виявляється в зміні тональності американської політики. Трамп вже є не "обережним спостерігачем", а має більш активну позицію щодо підтримки України. Що може змінитися після зустрічі Зеленського та Трампа та чи отримає Україна необхідну допомогу – читайте в нашому матеріалі.

Чи готовий Зеленський зустрітися з Путіним?