Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

Що Пєсков каже про можливість переговорів?

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Путін "боїться сидіти віч-на-віч з Україною та світом і відверто визнати, що він прагне лише війни".

У відповідь у Кремлі намагалися поспішно виправдатися: Пєсков заявив, що Путін нібито відкритий до дипломатичного врегулювання конфлікту.

Зустріч Путіна та Зеленського без підготовки – піар-акція, приречена на провал,

– наголосив він.

Речник Кремля також згадав про нещодавно "пропозицію" президенту України приїхати до Москви.

Чому б не приїхати, якщо ти відкритий до діалогу?

– сказав Пєсков.

За його словами, як місце для переговорів Зеленський пропонував Австрію чи Швейцарію. Водночас Пєсков заявив, що ці місця нібито неприйнятні для Росії, оскільки перелічені країни "давно втратили свій нейтральний статус щодо Росії".

Чи відбудеться зустріч Зеленського та Путіна?