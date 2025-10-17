Попри це, позиція американського лідера значно змінилася з моменту суперечки в Овальному кабінеті у лютому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Що змінилося для Зеленського?

Зазначається, що Дональд Трамп, здається, вже змінив свій настрій та позицію з моменту сварки з Володимиром Зеленський в Овальному кабінеті, коли він критикував українського президента та хвалив Володимира Путіна.

Припускають, що Трамп став краще розуміти, що йдеться не просто про якийсь конфлікт, а про дуже серйозну війну, в якій гине багато людей. Останнім часом він часто каже, що Росія втрачає набагато більше військових.

Тобто говорить про те, що й для Росії ця війна має величезний людський вимір. І при цьому ми не можемо не бачити того, що, очевидно, Дональд Трамп не хоче рішуче грюкнути дверима перед носом у Володимира Путіна. Щоразу, коли він підходить до цієї межі, він трішки відкочується назад,

– вважає кореспондентка Єлизавета Фохт.

За її словами, згідно із запланованим розкладом, ця зустріч буде не такою тривалою, як минулі дві у цьому році, які теж були у Білому домі. Тому, на її думку, можливо, не буде навіть традиційного спілкування зі ЗМІ.

"Мені здається важливим розуміти, що, попри розмову Трампа з Путіним, Зеленський їде до Білого дому в іншому статусі. Це не лютий, коли була абсолютна атмосфера невизначеності", – додає журналістка BBC.

Які деталі візиту відомі?