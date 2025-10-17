Несмотря на это, позиция американского лидера значительно изменилась с момента спора в Овальном кабинете в феврале. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Что изменилось для Зеленского?
Отмечается, что Дональд Трамп, кажется, уже изменил свое настроение и позицию с момента ссоры с Владимиром Зеленский в Овальном кабинете, когда он критиковал украинского президента и хвалил Владимира Путина.
Предполагают, что Трамп стал лучше понимать, что речь идет не просто о каком-то конфликте, а об очень серьезной войне, в которой погибает много людей. В последнее время он часто говорит, что Россия теряет гораздо больше военных.
То есть говорит о том, что и для России эта война имеет огромное человеческое измерение. И при этом мы не можем не видеть того, что, очевидно, Дональд Трамп не хочет решительно хлопнуть дверью перед носом у Владимира Путина. Каждый раз, когда он подходит к этой границе, он немного откатывается назад,
– считает корреспондентка Елизавета Фохт.
По ее словам, согласно запланированному расписанию, эта встреча будет не такой длительной, как прошлые две в этом году, которые тоже были в Белом доме. Поэтому, по ее мнению, возможно, не будет даже традиционного общения со СМИ.
"Мне кажется важным понимать, что, несмотря на разговор Трампа с Путиным, Зеленский едет в Белый дом в другом статусе. Это не февраль, когда была абсолютная атмосфера неопределенности", – добавляет журналистка BBC.
Какие детали визита известны?
Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоятся в неформальной обстановке за обедом и будут закрыты для прессы. По данным CNN, двусторонний обед начнется ориентировочно в 20:15.
Ермак сообщал, что Владимир Зеленский надеется, что его встреча в Белом доме приведет к конкретным решениям по поставкам оружия. Украина ожидает разрешения на получение дальнобойных ракет Tomahawk.
В Bloomberg писали, что Зеленский встретится с лидером США, чтобы обсудить ПВО, оружие и срочную энергетическую помощь. В обмен на это Украина может пообещать доступ США к сетям и производству дронов.