Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Белого дома.

Как будет происходить встреча Зеленского и Трампа?

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоятся в неформальной обстановке за обедом и будут закрыты для прессы.

Отмечается также, что после встречи американский лидер отправится во Флориду.

Кроме переговоров с Трампом, в Вашингтоне Зеленский проведет встречи с представителями оборонных компаний. В частности, темой обсуждения станет дополнительная поставка систем ПВО для Украины.

Также запланированы переговоры с представителями американских энергетических компаний. По словам Зеленского, в контексте ежедневных атак на энергетическую инфраструктуру эти встречи направлены на обеспечение устойчивости страны.

Что будут обсуждать президенты Украины и США?