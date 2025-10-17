Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Белого дома.
Читайте также Он очень настойчив: аналитик предположил темы разговора Трампа с Путиным и Зеленским
Как будет происходить встреча Зеленского и Трампа?
Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоятся в неформальной обстановке за обедом и будут закрыты для прессы.
Отмечается также, что после встречи американский лидер отправится во Флориду.
Кроме переговоров с Трампом, в Вашингтоне Зеленский проведет встречи с представителями оборонных компаний. В частности, темой обсуждения станет дополнительная поставка систем ПВО для Украины.
Также запланированы переговоры с представителями американских энергетических компаний. По словам Зеленского, в контексте ежедневных атак на энергетическую инфраструктуру эти встречи направлены на обеспечение устойчивости страны.
Что будут обсуждать президенты Украины и США?
По данным издания Politico, политики вероятно, планируют обсудить возможный переход Украины в наступление. Также в центре разговоров будут вопросы поставки в Украину крылатых ракет Tomahawk и систем ПВО Patriot.
Как сообщают аналитики, если решение о поставках ракет Tomahawk в Украину одобрят – их доставят быстро. В то же время США будут иметь контроль над выбором целей и другими вопросами.
В то же время офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала сказал, что ждет от встречи не ракет, а нового уровня сотрудничества с США. По его словам, главное – глубже привлечения Вашингтона к процессам поддержки Украины в войне против России.