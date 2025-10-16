Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина

Какой контроль над ракетами будут иметь США?

Старший западный военный чиновник, который участвовал в обсуждениях по поставке в Украину дальнобойных ракет Tomahawk, объяснил, что Соединенные Штаты будут иметь определенный контроль над оружием.

Если решение будет одобрено, ракеты могут быть доставлены относительно быстро с прицеплением американских подрядчиков для помощи в их использовании. Это устранит потребность в длительном обучении украинских военных и позволит США сохранить контроль над выбором целей и другими вопросами,
– заявил он.

В то же время бывший заместитель помощника министра обороны США Джим Таунсенд считает, что Киев должен будет осторожно пользоваться этими ракетами, ведь их могут передать мало.

"Если мы и передадим Tomahawk, это не будет большая партия, и это будет означать, что Зеленский должен будет очень осторожно использовать их", – сказал он.

Что говорят о ракетах Tomahawk для Украины?

  • Дональд Трамп заявил, что США имеют большие запасы ракет "Томагавк", которые может попросить Украина во время встречи 17 октября. Он также заявил, что очень разочарован Путиным, несмотря на "хорошие отношения" с ним, и не понимает, зачем тот продолжает воевать. По словам американского президента, эта война губительна для России.

  • Консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал в эфире 24 Канала считает, что США изменили риторику о предоставлении Украине ракет Tomahawk, и теперь вопрос стоит о количестве ракет, которые будут переданы.

  • Трамп обмолвился о возможности использования Tomahawk Украиной, что может быть частью психологического давления на Россию со стороны США.