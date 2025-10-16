Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Смотрите также Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина
Какой контроль над ракетами будут иметь США?
Старший западный военный чиновник, который участвовал в обсуждениях по поставке в Украину дальнобойных ракет Tomahawk, объяснил, что Соединенные Штаты будут иметь определенный контроль над оружием.
Если решение будет одобрено, ракеты могут быть доставлены относительно быстро с прицеплением американских подрядчиков для помощи в их использовании. Это устранит потребность в длительном обучении украинских военных и позволит США сохранить контроль над выбором целей и другими вопросами,
– заявил он.
В то же время бывший заместитель помощника министра обороны США Джим Таунсенд считает, что Киев должен будет осторожно пользоваться этими ракетами, ведь их могут передать мало.
"Если мы и передадим Tomahawk, это не будет большая партия, и это будет означать, что Зеленский должен будет очень осторожно использовать их", – сказал он.
Что говорят о ракетах Tomahawk для Украины?
Дональд Трамп заявил, что США имеют большие запасы ракет "Томагавк", которые может попросить Украина во время встречи 17 октября. Он также заявил, что очень разочарован Путиным, несмотря на "хорошие отношения" с ним, и не понимает, зачем тот продолжает воевать. По словам американского президента, эта война губительна для России.
Консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал в эфире 24 Канала считает, что США изменили риторику о предоставлении Украине ракет Tomahawk, и теперь вопрос стоит о количестве ракет, которые будут переданы.
Трамп обмолвился о возможности использования Tomahawk Украиной, что может быть частью психологического давления на Россию со стороны США.