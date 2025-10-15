Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал в эфире 24 Канала, что американский лидер опроверг утверждение, что Tomahawk у США немного. Если Украина получает эти ракеты, то они, вероятно, существенно не повлияют на ход войны, но смогут усилить наше войско.

Как в США изменилась риторика о предоставлении Украине Tomahawk?

Иван Ус подчеркнул, что ранее продолжались дискуссии, получит ли Украина Tomahawk, или нет. Сейчас же стоит вопрос о количестве ракет, которую американцы передадут нашему государству.

Появление Tomahawk это не только решение военной части, но и весомый политический аргумент. Я думаю, что не случайно появились кадры платформ, которые не требуют не только наземного строительства, но ее кораблей,

– сказал он.

Речь идет о пусковой установке, с которой теоретически можно запускать ракеты Tomahawk.

Иван Ус подчеркнул, что риторика США о предоставлении Украине этого оружия со временем очень изменилась. Теперь выглядит, что американцы хотят посмотреть, как наше государство будет их использовать.

Еще год назад американское издание подсчитало, что за период полномасштабной войны США пересекли 36 "красных линий", которые устанавливала Россия. Даже Трамп как-то обмолвился, сказав фразу: "Интересно, куда его (Tomahawk – 24 Канал) украинцы запустят",

– подчеркнул он.

Выглядит, что у американского лидера меняется отношение к России. Он, поднимая тему предоставления Украине ракет Tomahawk, якобы умышленно осуществляет психологическое давление на страну-агрессора.

Как Украина будет использовать ракеты Tomahawk?