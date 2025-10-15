Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів в етері 24 Каналу, що американський лідер спростував твердження, що Tomahawk у США небагато. Якщо Україна отримує ці ракети, то вони, ймовірно, суттєво не вплинуть на хід війни, але зможуть посилити наше військо.

Дивіться також У нас багато їх, – Трамп про "Томагавки" для України

Як у США змінилась риторика про надання Україні Tomahawk?

Іван Ус підкреслив, що раніше тривали дискусії, чи отримає Україна Tomahawk, чи ні. Зараз же стоїть питання про кількість ракет, яку американці передадуть нашій державі.

Поява Tomahawk це не лише вирішення військової частини, але і вагомий політичний аргумент. Я думаю, що не випадково з'явилися кадри платформ, які не потребують не лише наземного будівництва, але її кораблів,

– сказав він.

Мовиться про пускову установку, з якої теоретично можна запускати ракети Tomahawk.

Іван Ус підкреслив, що риторика США щодо надання Україні цієї зброї з часом дуже змінилась. Тепер виглядає, що американці хочуть подивитись, як наша держава буде їх використовувати.

Ще рік тому американське видання підрахувало, що за період повномасштабної війни США перетнули 36 "червоних ліній", які встановлювала Росію. Навіть Трамп якось обмовився, сказавши фразу: "Цікаво, куди його (Tomahawk – 24 Канал) українці запустять",

– підкреслив він.

Виглядає, що в американського лідера змінюється ставлення до Росії. Він, порушуючи тему надання Україні ракет Tomahawk, нібито навмисне здійснює психологічний тиск на країну-агресорку.

Як Україна використовуватиме ракети Tomahawk?