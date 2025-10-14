Водночас остаточне рішення щодо передачі ракет високої дальності залишається за Трампом. Про це коментарі 24 Каналу заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.

Як передача Tomahawk може вплинути на Путіна?

На думку американського високопосадовця, передача Києву відповідних крилатих ракет зможе вплинути на плани Володимира Путіна.

"Як я вже публічно зазначав раніше, можливість завдавати ударів у глибину може змінити розрахунки Путіна й створює ризики для багатьох об’єктів, зокрема для важливої енергетичної інфраструктури всередині Росії", – каже він.

За його словами, все ж таки рішення буде за Дональдом Трампом, який хоче, аби війна та вбивства припинилися, і для цього сторони повинні сісти за стіл переговорів. Однак, посол наголошує, що Росія поки до цього не готова.

Наразі здається, що росіяни не готові відмовитися від своїх максималістських цілей, але побачимо, чи допоможе щось – зокрема переривання роботи "тіньового флоту", удари "Томагавками" чи інші засоби – змусити Володимира Путіна й росіян сісти за стіл переговорів про мирну угоду,

– заявив Вітакер.

Він також нагадав, що цими вихідними Дональду Трампу вдалося досягти миру на Близькому Сході. Нагадаємо, вже 13 жовтня світові лідери підписали мирну угоду про припинення вогню у Газі на саміті в Шарм-ель-Шейху.

Що відомо про можливість надання Tomahawk?