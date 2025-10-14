Одним із них є передача Україні ракет Tomahawk. Питання відправки до України цих ракет вже невдовзі може вирішитись. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, як ще США можуть натиснути на Росію і чи спонукатиме Трампа до рішучих дій закінчення війни у Газі.

Як Україна може використати піднесення Трампа?

Вже 17 жовтня Володимир Зеленський полетить до Вашингтона на зустріч з Дональдом Трампом. Припускають, що це може бути фінальною зустріччю перед передачею Україні ракет Tomahawk. Політолог Ігор Рейтерович, однак, зауважив, що є технічні аспекти, через які швидко почати використовувати американську зброю Київ не зможе.

Та все ж сам факт передачі може серйозно вплинути на Кремль.

Росію "рве" від цього. Вони розуміють, що десь переступили червону лінію і не знають, як із цієї ситуації вийти. Але разом з тим вони, як завжди, вдаються до ідіотських дій – стільки чекали, і зрештою знову випустити Мєдвєдєва, який знову "наїхав" на Трампа,

– зазначив політолог.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що заяви про постачання Tomahawk – це блеф Трампа. Ба більше, той пригрозив США, адже, мовляв, відрізнити ядерне виконання Tomahawk від звичайного – неможливо в польоті. У такий спосіб Мєдвєдєв натякнув на ядерну відповідь з боку Росії.

Зверніть увагу! Ще у липні Мєдвєдєв уже лякав США війною, однак тоді Трамп оперативно зреагував, зазначивши, що Мєдвєдєв "заходить на дуже небезпечну територію". Звідтоді погрози з боку експрезидента Росії припинились. Втім, як бачимо, ненадовго.

"Схоже, Кремль також вирішив підвищити ставку. Ймовірно, Трамп негативно на це відреагує. Він може зовсім інакше ставитися до поведінки Росії і передати Україні ефективну зброю, навіть не обов'язково Tomahawk, а, наприклад, ATACMS, яку вже вміють використовувати українські військові", – пояснив Рейтерович.

Політолог припустив, що на зустрічі із Зеленським Трамп може скоординувати позицію щодо примушення Росії до закінчення війни.

"Зараз Трамп в ейфорії (від закінчення війни в Газі, – 24 Канал). Можливо, ми зможемо використати цей підйом позитивно для себе. Але можливостей тиснути на Путіна так, як на ХАМАС, у Трампа менше. Як би нам не хотілось іншого, Трампу доводиться реагувати на 5 тисяч ядерних боєголовок, які є у Росії", – наголосив політолог.

Водночас на Росію можна тиснути економічно, що не мало сенсу з терористичною організацією ХАМАС. Трамп справді може зробити Росії боляче у короткі терміни, головне, аби він цього захотів.

Вікно можливостей для результативних переговорів

Закінчення війни у Газі також може показати Трампу вкрай ключовий приклад, вважає політолог Володимир Фесенко. Мовиться про зупинення бойових дій як основно передумови для укладання мирної угоди. Саме на цьому, вважає Фесенко, мають наголошувати українські делегати у США на чолі з Володимиром Зеленський.

Перший пункт – припинення вогню, а далі діяти поетапно. Поетапність – це також структурний момент, який треба врахувати у спробі закінчити війну. Така ідея з'явилась ще навесні, коли обговорювали поетапне припинення вогню. На жаль, тоді цього не вдалося реалізувати. Зараз цей досвід заслуговує уваги,

– наголосив політолог.

Іншим важливим моментом, який працюватиме у переговорах України та Росії – безпосередня залученість США як ключового посередника. Адже Дональд Трамп може впливати на обидві сторони, і це справді впливовий чинник.

"Лише Трамп одночасно може впливати і на нас, і на Росію. На жаль, на Росію менше, але як свідчать останні події, зокрема обговорення теми Tomahawk, вплив на Кремль все одно є суттєвим. Дуже помітно, що Трамп важливий для Путіна. Заради того, аби зберігати комунікацію, готові продовжити переговорний процес. Це не гарантує результату, але на сьогодні єдине вікно можливостей для реальних переговорів – інтерес Путіна до Трампа", – зауважив Фесенко.

Для України, безумовно, також вкрай важливо зберігати США як стратегічного партнера, який може допомогти завершити війну.

Вже найближчим часом може відбутись активізація перемовного процесу, адже Трамп вже заявив, що після закінчення війни в Газі зосередиться на Україні та Росії. На тлі того, як українська делегація вирушила до США, а згодом і український президент, до Москви може навідатись Стів Віткофф.

"Зараз Трамп дуже натхненний і намагатиметься зрушити з мертвої точки переговори між Україною та Росією. Але не варто чекати швидкого результату", – додав політолог.

Чи отримає Україна ракети Tomahawk?

Чинник, який чи не найбільше може вплинути на перебіг перемовин і загалом залученість Росії до цього процесу є передача Україні ракет Tomahawk. Наразі невідомо, чи отримає Київ бажану зброю від США, проте сигналів було вже чимало. Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський вважає, що поїздка Володимира Зеленського до Вашингтона якраз спрямована визначити, чи готовий Трамп на такий крок, що безпосередньо вплине на Росію.

Навіть на комерційній основі США можуть підсилити Україну, надавши далекобійні ракети. Це могло б стати вагомим аргументом у стимулюванні Росії до переговорів, або ж стримуванні Росії. Адже Tomahawk може серйозно змінити ситуацію, особливо, якщо їх отримати у великій кількості,

– зазначив експерт-міжнародник.

Водночас, навіть якщо Трамп дасть політичний сигнал про готовність відправити ці ракети, реальні поставки почнуться не миттєво. Є низка технічних моментів, які не дозволять Києву отримати зброю щонайменше у найближчий місяць. Зокрема, підготовки потребуватимуть і українські військові, які раніше не мали досвіду використання подібних ракет.

"Не виключаю, що під час візиту (Зеленського до США – 24 Канал) ухвалять відповідні угоди. Та поки я вбачаю заяви про Tomahawk як фактор стимулювання Росії сісти за стіл перемовин", – додав Желіховський.

Водночас доволі хамська відповідь Росії в особі Мєдвєдєва якраз і може спонукати Трампа надати Україні необхідну зброю для отримання переваги. Для росіян це може виявитися "сюрпризом", адже з рефлексій політичного керівництва країни-агресорки зрозуміло, що вони не сприймають заяви Трампа серйозно.

Так Україна отримає вплив, якого раніше в неї не було. Ми зможемо діяти ефективніше,

– підсумував експерт.

Разом з американськими партнерами Україна цілком може досягнути разючих результатів, які спонукатимуть Росію приборкати свій норов.

