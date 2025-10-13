12:32, 13 жовтня

Президент США 13 жовтня прибув до Ізраїлю. Візит відбувається на тлі початку звільнення заручників за його планом припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС.

У парламенті Ізраїлю Дональд Трамп офіційно оголосив, що війна в Газі закінчена.

Думаю, люди від цього втомилися. Це тривало століття, так, не тільки нещодавно. Це тривало століттями... Так, припинення вогню буде дотримуватися,

– сказав американський лідер.

Нетаньягу вручив Трампу статуетку золотого голуба. Прем'єр-міністр Ізраїлю приймає президента США у своєму офісі в Кнесеті, після чого обидва виступлять у парламенті.