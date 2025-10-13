Усе, що відомо про ситуацію на Близькому Сході, розповідає 24 Канал.

Що відбувається на Близькому Сході?

18:10, 13 жовтня

Трамп заявив про початок другого етапу мирного плану

Під час зустрічі зі світовими лідерами в Єгипті, присвяченій майбутньому Гази та миру на Близькому Сході Трамп згадав про другий етап свого 20-пунктного плану припинення вогню, спрямованого на закінчення війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

15:29, 13 жовтня

Світові лідери збираються на саміт в Єгипті

Участь у зустрічі підтвердили понад 20 глав держав і урядів, серед них: президент Франції Еммануель Макрон, король Йорданії Абдалла II, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністри Великої Британії Кір Стармер, Італії Джорджія Мелоні, Іспанії Педро Санчес та Пакистану Шехбаз Шаріф, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Саміт очолять президент Абдель Фаттаха ас-Сісі та президент США Дональд Трамп.

Очікується, що у Шарм-ель-Шейху політики обговорять шляхи зміцнення перемир’я в Газі та перспективи стабільності на Близькому Сході.

12:51, 13 жовтня

ХАМАС звільнив 20 живих заручників

Червоний Хрест отримав живих заручників у Газі, які після припинення бойових дій повернулися до Ізраїлю. Серед повернутих заручників:

  • 28-річні брати Галі та Зів Бермани;
  • 22-річний ізраїльський солдат Матан Ангрест;
  • 24-річний чоловік, якого викрали з фестивалю Nova, Алон Охель;
  • 48-річний цивільний, якого забрали на очах у дружини та двох дочок, Омрі Міран;
  • Ще один заручник з фестивалю Nova Ейтан Мор;
  • 24-річний цивільний Гай Гільбоа-Даллал.
  • 32-річний Авінатан Ор;
  • чоловіки, яких викрали з фестивалю Nova: Елкана Бобот, Йосеф-Хаїм Охана, Сегев Кальфон, Евятар Давід (на відео ХАМАС він був виснажений та, ймовірно, копав собі могилу), а також Гай Гільбоа-Далал, Максим Геркін, Ейтан Абрахам Мор. Звільнили й Рома Браславського, який був охоронцем на фестивалі, де врятував кількох людей від палестинців. Також додому повернуть охоронця Бара Абрахам Куперштейна, який надав допомогу пораненим.
  • солдат, якого захопили під час служби, Німрод Коен;
  • 28-річний чоловік, якого викрали в Нір-Оза разом з дівчиною Аріель Куніо. Він був у заручниках разом зі своїм братом Давидом. Його також повернуть додому під час обміну.
  • 25-річний Матан Зангаукер, який був викрадений з Нір-Оза;
  • 38-річний Ейтан Горн.
12:32, 13 жовтня

Дональд Трамп прибув до Ізраїлю

Президент США 13 жовтня прибув до Ізраїлю. Візит відбувається на тлі початку звільнення заручників за його планом припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС.

У парламенті Ізраїлю Дональд Трамп офіційно оголосив, що війна в Газі закінчена.

Думаю, люди від цього втомилися. Це тривало століття, так, не тільки нещодавно. Це тривало століттями... Так, припинення вогню буде дотримуватися,
– сказав американський лідер.

Нетаньягу вручив Трампу статуетку золотого голуба. Прем'єр-міністр Ізраїлю приймає президента США у своєму офісі в Кнесеті, після чого обидва виступлять у парламенті.