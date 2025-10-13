Все, что известно о ситуации на Ближнем Востоке, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Трамп одержим идеей получить Нобелевскую премию мира 2025: есть ли у него шансы на победу
Что происходит на Ближнем Востоке?
Во время встречи с мировыми лидерами в Египте, посвященной будущему Газы и миру на Ближнем Востоке Трамп упомянул о втором этапе своего 20-пунктного плана прекращения огня, направленного на окончание войны между Израилем и ХАМАСом. Участие во встрече подтвердили более 20 глав государств и правительств, среди них: президент Франции Эммануэль Макрон, король Иордании Абдалла II, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Италии Джорджия Мелони, Испании Педро Санчес и Пакистана Шехбаз Шариф, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Саммит возглавят президент Абдель Фаттаха ас-Сиси и президент США Дональд Трамп. Ожидается, что в Шарм-эль-Шейхе политики обсудят пути укрепления перемирия в Газе и перспективы стабильности на Ближнем Востоке. Красный Крест получил живых заложников в Газе, которые после прекращения боевых действий вернулись в Израиль. Среди возвращенных заложников: Президент США 13 октября прибыл в Израиль. Визит происходит на фоне начала освобождения заложников по его плану прекращения войны между Израилем и ХАМАС. В парламенте Израиля Дональд Трамп официально объявил, что война в Газе закончена. Думаю, люди от этого устали. Это длилось столетия, так, не только недавно. Это длилось веками... Да, прекращение огня будет соблюдаться, Нетаньяху вручил Трампу статуэтку золотого голубя. Премьер-министр Израиля принимает президента США в своем офисе в Кнессете, после чего оба выступят в парламенте.
Трамп заявил о начале второго этапа мирного плана
Мировые лидеры собираются на саммит в Египте
ХАМАС освободил 20 живых заложников
Дональд Трамп прибыл в Израиль
– сказал американский лидер.
Во время встречи с мировыми лидерами в Египте, посвященной будущему Газы и миру на Ближнем Востоке Трамп упомянул о втором этапе своего 20-пунктного плана прекращения огня, направленного на окончание войны между Израилем и ХАМАСом.
Участие во встрече подтвердили более 20 глав государств и правительств, среди них: президент Франции Эммануэль Макрон, король Иордании Абдалла II, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Италии Джорджия Мелони, Испании Педро Санчес и Пакистана Шехбаз Шариф, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Саммит возглавят президент Абдель Фаттаха ас-Сиси и президент США Дональд Трамп.
Ожидается, что в Шарм-эль-Шейхе политики обсудят пути укрепления перемирия в Газе и перспективы стабильности на Ближнем Востоке.
Красный Крест получил живых заложников в Газе, которые после прекращения боевых действий вернулись в Израиль. Среди возвращенных заложников:
Президент США 13 октября прибыл в Израиль. Визит происходит на фоне начала освобождения заложников по его плану прекращения войны между Израилем и ХАМАС.
В парламенте Израиля Дональд Трамп официально объявил, что война в Газе закончена.
Думаю, люди от этого устали. Это длилось столетия, так, не только недавно. Это длилось веками... Да, прекращение огня будет соблюдаться,
Нетаньяху вручил Трампу статуэтку золотого голубя. Премьер-министр Израиля принимает президента США в своем офисе в Кнессете, после чего оба выступят в парламенте.