Что происходит на Ближнем Востоке?

18:10, 13 октября

Трамп заявил о начале второго этапа мирного плана

Во время встречи с мировыми лидерами в Египте, посвященной будущему Газы и миру на Ближнем Востоке Трамп упомянул о втором этапе своего 20-пунктного плана прекращения огня, направленного на окончание войны между Израилем и ХАМАСом.

15:29, 13 октября

Мировые лидеры собираются на саммит в Египте

Участие во встрече подтвердили более 20 глав государств и правительств, среди них: президент Франции Эммануэль Макрон, король Иордании Абдалла II, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Италии Джорджия Мелони, Испании Педро Санчес и Пакистана Шехбаз Шариф, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Саммит возглавят президент Абдель Фаттаха ас-Сиси и президент США Дональд Трамп.

Ожидается, что в Шарм-эль-Шейхе политики обсудят пути укрепления перемирия в Газе и перспективы стабильности на Ближнем Востоке.

12:51, 13 октября

ХАМАС освободил 20 живых заложников

Красный Крест получил живых заложников в Газе, которые после прекращения боевых действий вернулись в Израиль. Среди возвращенных заложников:

  • 28-летние братья Гали и Зив Берманы;
  • 22-летний израильский солдат Матан Ангрест;
  • 24-летний мужчина, которого похитили с фестиваля Nova, Алон Охель;
  • 48-летний гражданский, которого забрали на глазах у жены и двух дочерей, Омри Миран;
  • Еще один заложник с фестиваля Nova Эйтан Мор;
  • 24-летний гражданский Гай Гильбоа-Даллал.
  • 32-летний Авинатан Ор;
  • мужчины, которых похитили с фестиваля Nova: Элкана Бобот, Йосеф-Хаим Охана, Сегев Кальфон, Эвятар Давид (на видео ХАМАС он был истощен и, вероятно, копал себе могилу), а также Гай Гильбоа-Далал, Максим Геркин, Эйтан Абрахам Мор. Освободили и Рома Браславского, который был охранником на фестивале, где спас нескольких человек от палестинцев. Также домой вернут охранника Бара Абрахам Куперштейна, который оказал помощь раненым.
  • солдат, которого захватили во время службы, Нимрод Коэн;
  • 28-летний мужчина, которого похитили в Нир-Оза вместе с девушкой Ариэль Кунио. Он был в заложниках вместе со своим братом Давидом. Его также вернут домой во время обмена.
  • 25-летний Матан Зангаукер, который был похищен из Нир-Оза;
  • 38-летний Эйтан Горн.
12:32, 13 октября

Дональд Трамп прибыл в Израиль

Президент США 13 октября прибыл в Израиль. Визит происходит на фоне начала освобождения заложников по его плану прекращения войны между Израилем и ХАМАС.

В парламенте Израиля Дональд Трамп официально объявил, что война в Газе закончена.

Думаю, люди от этого устали. Это длилось столетия, так, не только недавно. Это длилось веками... Да, прекращение огня будет соблюдаться,
– сказал американский лидер.

Нетаньяху вручил Трампу статуэтку золотого голубя. Премьер-министр Израиля принимает президента США в своем офисе в Кнессете, после чего оба выступят в парламенте.